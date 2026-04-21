LAS BOMBAS ARROCERAS GESTIONADAS POR EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI TRAJERON ALIVIO A LA CIUDAD
Gran fenómeno climático afecta a Castelli.
✅Luego de los más de 250 milímetros de lluvia caídos en Castelli y su zona de influencia, la ciudad se vio seriamente afectada, ingresando en estado de emergencia hídrica. Ante esta situación, se activó de manera inmediata el protocolo de actuación por lluvias intensas, dando inicio a las tareas de evacuación de aguas pluviales.
🌧️El alto volumen de precipitaciones en un corto período de tiempo provocó anegamientos en distintos sectores, siendo algunas zonas las más comprometidas. En ese contexto, el intendente dispuso de forma urgente la instalación de bombas arroceras de gran potencia, con el objetivo de acelerar el drenaje y aliviar las áreas más afectadas.
✅Si bien en la zona norte de la ciudad los niveles de agua descendieron rápidamente, en el sector sur aún persisten puntos donde el escurrimiento no se ha completado, por lo que continúan las tareas de desagüe y monitoreo permanente.
Municipalidad Juan José Castelli
Pío Oscar Sander
Ismael Pablo Barnes
