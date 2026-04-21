DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD RURAL Y AMBIENTAL OPERATIVOS RURALES CON SECUESTROS DE EQUINOS Y RECUPERO DE UN BOVINO EN DISTINTOS PROCEDIMIENTOS

Los controles se realizaron el dia de hoy en distintas localidades del interior provincial con intervención de Juzgados de Faltas y Fiscalía Rural.

El Departamento de Seguridad Rural Metropolitana informó la finalización de un operativo de prevención desarrollado entre las 08:00 y las 13:00 horas, con resultados positivos en materia de control de animales sueltos y recuperación de ganado.

En primer lugar, sobre Ruta Provincial N° 11 a la altura del kilómetro 1005 de la ciudad de Resistencia, se procedió al secuestro de cuatro equinos de distintos pelajes que se encontraban sueltos a la vera de la ruta, en infracción a la Ley N° 2765-J de Animales Sueltos, con intervención del Juzgado de Faltas Provincial.

Posteriormente, en inmediaciones del terraplén de Defensa Norte, se logró el hallazgo y restitución de un animal bovino categoría vaquilla que había sido denunciado como faltante por un productor ganadero. El semoviente fue localizado en buen estado y reconocido por su propietario, quien acreditó la titularidad mediante documentación correspondiente, procediéndose a su entrega en el lugar.

En tanto, en la localidad de General Pinedo, personal de la Sección Rural intervino ante el aviso de animales sueltos, logrando el secuestro de un equino que ingresó a un predio privado. El mismo fue trasladado a resguardo hasta la resolución de su situación legal, con intervención del Juzgado de Faltas de Las Breñas.

Finalmente, en Villa Ángela, durante un operativo preventivo sobre Ruta Nacional N° 95 y accesos a la ciudad, se procedió al secuestro de un equino que se encontraba en la vía pública, también en infracción a la normativa vigente, con intervención del Juzgado de Faltas local.

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