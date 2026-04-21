ANTE ALERTA METEOROLÓGICA, APA ACTIVÓ BOMBEO PREVENTIVO EN LAGUNAS DEL ÁREA METROPOLITANA

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas para estos días, la Administración Provincial del Agua (APA) puso en marcha nuevamente acciones preventivas en el área metropolitana, con tareas de bombeo en lagunas para mitigar posibles anegamientos.

El presidente del organismo, Jorge Pilar, informó que ya se encuentran activos los protocolos de prevención, mientras que también rige una alerta para el interior provincial. Según el parte meteorológico, para este domingo 19 se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y noche, con mayor intensidad en el oeste y noroeste del Chaco. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C y 27°C.

En tanto, para el lunes 20 se esperan precipitaciones de mayor volumen y tormentas que afectarán principalmente a la zona central, sur, sudoeste y sudeste de la provincia.

Desde la APA recomendaron a la comunidad no sacar la basura fuera de horario y, en lo posible, mantenerla resguardada dentro de los domicilios hasta que finalice la alerta, a fin de evitar obstrucciones en los desagües pluviales.

Finalmente, el organismo solicitó la colaboración de los vecinos para reducir riesgos y reforzar las medidas preventivas ante el escenario climático previsto.

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