EL GOBIERNO PROVINCIAL ASISTE A JUAN JOSÉ CASTELLI, TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS

El Gobierno del Chaco mantiene un intenso operativo de asistencia en los barrios más afectados de Juan José Castelli, entre ellos el barrio 108, donde se concentran las tareas de acompañamiento a las familias damnificadas, tras las precipitaciones que superaron los 250 milímetros.

El despliegue territorial incluye la entrega de módulos alimentarios, colchones, frazadas, agua mineral y elementos de higiene, a través del programa provincial Ñachec del Ministerio de Desarrollo Humano, con el acompañamiento de la Policía del Chaco, Defensa Civil, Vialidad Provincial y las demás áreas, en articulación con la secretaría de Coordinación de Gabinete, a cargo de la Dra. Carolina Meiriño.

Estas acciones forman parte de una respuesta integral del Estado provincial, que refuerza su presencia en territorio para dar contención inmediata a las familias afectadas por el temporal, garantizando asistencia directa y acompañamiento permanente en un contexto de emergencia.

Por su parte, el coordinador regional Fernando Vogel remarcó la asistencia y el acompañamiento del Gobierno provincial: “La situación es desesperante, pero la gente no está sola”, afirmó, subrayando el compromiso del Ejecutivo provincial de continuar con la asistencia mientras persistan las dificultades.

Desde el equipo territorial insistieron en que los operativos continuarán durante los próximos días, reforzando la logística y ampliando la cobertura en las zonas más afectadas. “Es un trabajo como nos pide el gobernador Zdero espalda con espalda y para la gente”, señalaron.

Además, el Gobierno provincial también asiste a otras localidades afectadas, como Villa Río Bermejito, Miraflores, Roca, Pampas del Indio y El Espinillo en el compromiso de estar presente, coordinando esfuerzos entre distintas áreas para brindar respuestas rápidas y efectivas, y acompañar a las comunidades en este difícil contexto climático.

Relacionado