Macrocentro FRUSTRAN EL ROBO DE UNA REJA DE SEGURIDAD EN UN COMERCIO

Un hombre de 34 años fue demorado tras sustraer una puerta de hierro de un local comercial en la zona sur de Resistencia.

Esta mañana, alrededor de las 10, efectivos de la División Patrulla Preventiva que realizaban tareas de vigilancia detectaron y frustraron un ilícito en un comercio ubicado sobre la avenida Chaco al 600.

Los agentes procedieron a la demora de un ciudadano de 34 años, residente del Barrio Villa Itatí, quien fue sorprendido trasladando una puerta/reja de seguridad de hierro, de aproximadamente 1,80 metros de alto por 70 centímetros de ancho. Tras las averiguaciones pertinentes, se determinó que el elemento había sido sustraído momentos antes del local «Tecno Chaco», ubicado en la mencionada avenida.

El propietario del establecimiento, un hombre de 37 años, fue invitado a radicar la denuncia penal por el hecho. En tanto, el demorado fue trasladado a la División Medicina Legal y luego entregado, junto con la reja secuestrada, a la Comisaría Séptima por razones de jurisdicción, bajo la causa «Supuesto Robo en Grado de Tentativa».

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