CHACO LANZA EN BUENOS AIRES LA BIENAL 2026, EL EVENTO CULTURAL MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto de Cultura, junto a la Fundación Urunday y a la Comisión Organizadora, realizará este miércoles 22 de abril el lanzamiento oficial de la Bienal Internacional de Escultura 2026, uno de los eventos culturales más trascendentes del país y de proyección internacional.

La presentación tendrá lugar a las 11:30 Hs en la Casa del Chaco en Buenos Aires (Av. Callao 322), donde se darán a conocer las principales novedades y propuestas de la próxima edición de este encuentro que posiciona a Resistencia como la “Ciudad de las Esculturas”.

La Bienal constituye un emblema cultural del Chaco, reuniendo a artistas, especialistas y público de distintas partes del mundo en torno al arte escultórico, promoviendo el intercambio cultural y fortaleciendo el perfil turístico y productivo de la provincia.

En esta oportunidad, el lanzamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca ampliar la visibilidad del evento a nivel nacional, consolidando su alcance y convocando a nuevos públicos a ser parte de esta experiencia única.

Desde la organización destacaron que la Bienal no solo impulsa el desarrollo cultural, sino que también se convierte en un motor de crecimiento económico y turístico, reafirmando al arte como un patrimonio colectivo y accesible para toda la comunidad.

La invitación está abierta al público en general e interesados en conocer más sobre esta nueva edición que volverá a poner al Chaco en el centro de la escena artística internacional.

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