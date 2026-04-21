ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL MIÉRCOLES 22 DE ABRIL»
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. Asimismo, inicia el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 8 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos concluidos en 8.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos terminados en 8.