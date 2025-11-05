RESISTENCIA DETIENEN A UN JOVEN CON COCAÍNA DURANTE OPERATIVO LINCE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos del Cuerpo Operaciones Motorizadas interceptaron a un hombre de 27 años que llevaba 36 bochitas con un total de 9,2 gramos de cocaína.

En el marco de tareas de prevención, personal del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince, División C.O.M., llevó a cabo este miércoles un procedimiento por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes en la ciudad de Resistencia.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 22, donde los agentes identificaron a un joven de 27 años domiciliado en el barrio Golf Club. Al realizar la requisa, hallaron una bolsa de polietileno color verde con 36 envoltorios que contenían una sustancia blanquecina.

Con la colaboración del personal de la División Consumos Problemáticos, se realizó la prueba de campo, la cual arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 9,2 gramos.

La Fiscalía Antidroga N° 1, a cargo de la Dra. María Eugenia Arechavala, dispuso la aprehensión del joven y el secuestro de la sustancia.

