FINALIZARON LOS TRABAJOS DE SAMEEP PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DEL SEGUNDO ACUEDUCTO

Con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable y mejorar el abastecimiento de cara próximo verano, Sameep, ejecutó tareas en sectores estratégicos de la obra del Segundo Acueducto junto a Secheep y la UTE, constructora del mismo.

Las tareas se llevaron a cabo en la planta de toma de agua cruda, ubicada a la vera del Puente General Belgrano y en la nueva planta potabilizadora de Barranqueras. Finalizadas las tareas, en el lapso de la tarde de este miércoles y la mañana del jueves, se restablecerá gradualmente el servicio de agua potable a las distintas localidades.

Paralelamente, se efectuaron tareas de mantenimiento en el Primer Acueducto del Interior y trabajos de mantenimiento eléctrico y limpieza de decantadores en las instalaciones de la Planta Potabilizadora N° 1, situada en la ciudad portuaria, por lo que se vio afectado el caudal y presión a la largo de su trayecto, localidades como Lapachito, La Verde, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi.

Tras verificar las acciones desarrolladas, el presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez señaló que “el Segundo Acueducto es una obra primordial para gran parte del Chaco y desde Sameep, junto al acompañamiento del Gobernador, Leandro Zdero trabajaremos para que esto sea una realidad después de años de mentiras y promesas incumplidas”, subrayó el ingeniero Diez.

Podrían registrarse casos de turbiedad

Finalizados los trabajos de mantenimiento podrían registrarse casos de turbiedad en el agua que llega a los domicilios. La turbiedad es una característica visual del agua que puede presentarse como una leve coloración o presencia de partículas en suspensión. Este fenómeno puede intensificarse momentáneamente cuando se incrementa el bombeo, debido a la remoción de sedimentos internos en las cañerías.

Es por ello, que personal perteneciente al Laboratorio Central de la empresa provincial toma muestras de agua potable, como lo realiza habitualmente, de tal manera de brindar tranquilidad a la población y garantizar que el agua producida y distribuida por Sameep es segura.

Finalmente, desde la empresa se aclara que la turbiedad no implica contaminación ni representa un riesgo sanitario, ya que los parámetros microbiológicos y químicos continúan dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Por ende, a pesar de su aspecto, el agua es segura para el consumo humano y reúne todos los parámetros que exige el Código Alimentario Argentino.

