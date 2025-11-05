QUIÉN ES ZOHRAN MAMDANI, EL JOVEN SOCIALISTA QUE HARÁ HISTORIA COMO NUEVO ALCALDE DE NUEVA YORK
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
A los 34 años, el legislador estatal derrotó al poderoso Andrew Cuomo y se convirtió en la nueva figura progresista del Partido Demócrata.
Zohran Mamdani está a punto de hacer historia. Con apenas 34 años, este legislador estatal de origen ugandés y formación socialista democrática se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo, tras imponerse en las primarias demócratas ante un rival de peso: el exgobernador Andrew Cuomo.
Su victoria representa un golpe de timón para el partido, un quiebre generacional e ideológico que sacude a la estructura tradicional del establishment demócrata. Mamdani, que hasta hace poco era una figura conocida solo en los distritos más progresistas de Queens, logró conectar con una ciudadanía cansada del status quo.
Su campaña se centró en la crisis del costo de vida, la vivienda asequible y la desigualdad económica, temas que resonaron en una Nueva York diversa y golpeada por la inflación. “Una ciudad que podemos ganar”, fue su lema, y sus seguidores lo adoptaron como un grito de esperanza frente a décadas de gobiernos percibidos como desconectados del pueblo.
El triunfo del joven político no solo dejó en shock al aparato demócrata, sino que también encendió alarmas en Washington. Su discurso, abiertamente socialista y con críticas al capitalismo corporativo, lo ubica en la línea de figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes lo apoyaron activamente. Sin embargo, su éxito también abre un debate dentro del partido: ¿debe el Partido Demócrata abrazar este giro progresista o volver al centro para retener a los votantes moderados?
Mamdani no elude la controversia: ha sido crítico con la política estadounidense en Medio Oriente y ha calificado las acciones de Israel en Gaza como “genocidio”, una posición que incomoda a gran parte del partido. Pese a ello, mantiene una base sólida entre los votantes jóvenes y las minorías, sectores que el partido busca reconquistar desde la era Obama. Su enfoque económico, según analistas como David Axelrod, podría convertirse en un nuevo modelo de campaña para revitalizar al progresismo estadounidense.
El respaldo popular fue contundente: barrios diversos en Queens, Brooklyn y el Bronx se volcaron a las urnas para apoyarlo, impulsando una ola similar a la que protagonizaron Sanders en 2016 y Ocasio-Cortez en 2018. Su victoria también expone el desgaste de las figuras tradicionales: Cuomo, pese a su enorme maquinaria política, no logró sintonizar con el deseo de renovación de los votantes.
Desde el triunfo, el candidato ha insistido en que su meta es construir “una ciudad más justa, asequible y humana”. Pero sus críticos no se han hecho esperar. Líderes republicanos como Rick Scott y Elise Stefanik ya lo señalaron como “la nueva cara radical del Partido Demócrata”, mientras grupos empresariales analizan cómo frenar su avance en las elecciones generales de noviembre.
Zohran Mamdani, hijo de inmigrantes, activista y académico, simboliza una nueva etapa política para Nueva York. Su inminente llegada al poder no solo reconfigura el tablero local, sino que promete influenciar el rumbo del progresismo en Estados Unidos, marcando el inicio de una era donde las ideas socialdemócratas dejan de ser marginales para ocupar el centro del debate nacional.