Quién es Zohran Mamdani, el joven socialista que hará historia como nuevo alcalde de Nueva York

El respaldo popular fue contundente: barrios diversos en Queens, Brooklyn y el Bronx se volcaron a las urnas para apoyarlo, impulsando una ola similar a la que protagonizaron Sanders en 2016 y Ocasio-Cortez en 2018. Su victoria también expone el desgaste de las figuras tradicionales: Cuomo, pese a su enorme maquinaria política, no logró sintonizar con el deseo de renovación de los votantes.

Desde el triunfo, el candidato ha insistido en que su meta es construir “una ciudad más justa, asequible y humana”. Pero sus críticos no se han hecho esperar. Líderes republicanos como Rick Scott y Elise Stefanik ya lo señalaron como “la nueva cara radical del Partido Demócrata”, mientras grupos empresariales analizan cómo frenar su avance en las elecciones generales de noviembre.

Zohran Mamdani, hijo de inmigrantes, activista y académico, simboliza una nueva etapa política para Nueva York. Su inminente llegada al poder no solo reconfigura el tablero local, sino que promete influenciar el rumbo del progresismo en Estados Unidos, marcando el inicio de una era donde las ideas socialdemócratas dejan de ser marginales para ocupar el centro del debate nacional.