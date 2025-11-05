Escándalo con Shein por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

El gobierno francés inició una investigación formal contra Shein, la popular tienda online de origen chino, tras detectarse en su plataforma la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, una práctica prohibida por la legislación europea. La medida también alcanza a otros portales de comercio electrónico como AliExpress, Temu y Wish, donde se encontraron productos similares.

De acuerdo con la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF), los inspectores identificaron modelos que presentaban “rasgos inequívocamente infantiles”, con descripciones y fotografías que “no dejaban dudas sobre su carácter pornográfico”. Ante esta situación, la Fiscalía de París abrió una causa por “difusión de mensajes violentos o pornográficos accesibles a menores”, delito que en Francia puede implicar sanciones económicas y hasta la prohibición de operar en el país.

En respuesta al escándalo, Shein emitió un comunicado en el que aseguró haber retirado los productos cuestionados, suspendido temporalmente su categoría de artículos para adultos y reforzado sus mecanismos de control de contenido. La compañía afirmó además su “total disposición a cooperar con las autoridades francesas” para esclarecer el caso y evitar nuevas infracciones.

El Ministerio de Economía de Francia advirtió que, si se detecta una reincidencia, podría bloquear el acceso de la plataforma al mercado francés. La polémica estalla justo cuando Shein planea abrir su primera tienda física en París, en medio de un escrutinio cada vez mayor sobre sus prácticas laborales, ambientales y de cumplimiento normativo.