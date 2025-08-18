RESISTENCIA: DETIENEN A DOS HERMANOS POR ROBO EN SUPERMERCADO Y A OTRO JOVEN CON PEDIDO DE CAPTURA ACTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la División Patrulla Preventiva intervino en ambos procedimientos que terminaron con tres personas demoradas y la restitución de bienes sustraídos.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 00:30 en el supermercado Chango Más, donde el empleado policial, que cumplía servicio adicional en el lugar, sorprendió a una mujer de 59 años y su hermano 42. Ambos intentaban sustraer mercadería, ocultando entre sus pertenencias artículos de higiene personal como máquinas de afeitar, pastas dentales, desodorantes en aerosol y talcos para pies.

Posteriormente a la Comisaría Cuarta trasladado a ambas personas, hacia la Division Antecedentes y se constató que la mujer de 59 años tenía un pedido de captura activo, vinculado a una causa por hurto en grado de tentativa a disposición de la Fiscalía Penal N°1 de Resistencia. Finalmente, la fiscalía dispuso que los hermanos sean notificados de la causa en libertad, mientras que la mercadería fue devuelta a su propietario.

El segundo procedimiento ocurrió pocos minutos después, cerca de las 00:40 en la calle Parcianello al 2400 del barrio Raota, cuando realizaba recorridas de rutina. Allí observaron a dos sujetos con actitud sospechosa, quienes al notar la presencia policial aceleraron el paso. Al ser interceptados, fueron identificados como un hombre de 27 años y otro sujeto de 28, quien registraba un pedido de detención activo en el sistema gestión biométrica (SIGEBI).

Tras el procedimiento, el sujeto fue trasladado a Sanidad Policial y posteriormente alojado en la Comisaría Cuarta por razones de jurisdicción, quedando a disposición de la justicia.

