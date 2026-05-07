ZONA INTERIOR RECUPERARON HERRAMIENTAS ROBADAS Y DETUVIERON A UN JOVEN

Entre los elementos secuestrados había un termo Stanley y herramientas eléctricas denunciadas como robadas.

EL hecho sucedio alrededor de las 2 cuando una mujer de 52 años denunció que desconocidos ingresaron a la sede de la “Fundación Feriantes Emprendedores”, ubicada en calles Entre Ríos y Santa Fe, tras forzar una puerta trasera. Del lugar sustrajeron varias herramientas, entre ellas una amoladora, un taladro eléctrico, una jarra eléctrica y un termo Stanley.

A partir de tareas investigativas, el personal policial tomó conocimiento de que un sujeto estaría ofreciendo elementos de similares características en el barrio Quinta 49. Tras dirigirse al lugar, los efectivos demoraron a un joven de 20 años y secuestraron varios de los objetos denunciados.

Finalmente por la disposición de la fiscalía interviniente el joven fue notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesto Robo”.

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