LA PROVINCIA INICIÓ EL CURSO AVANZADO EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO PARA EL NEA

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, acompañó este jueves el inicio del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico para el NEA, una capacitación destinada a fuerzas provinciales y federales con el objetivo de fortalecer la profesionalización y la articulación frente al crimen organizado. La actividad se desarrolla durante hoy y mañana, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

“Esta iniciativa responde a un mandato directo del gobernador Leandro Zdero: vinimos para dar vuelta la página y cambiar la historia en la lucha contra el narcotráfico en nuestra provincia”, expresó Matkovich durante la apertura.

El funcionario advirtió sobre la evolución y sofisticación de las bandas criminales, que incorporan nuevas tecnologías y metodologías operativas, y sostuvo que el Estado debe responder con capacitación permanente y trabajo coordinado entre instituciones. “La única manera de enfrentar estos desafíos es con profesionalismo, formación constante y una fuerte articulación”, afirmó.

La capacitación aborda aspectos claves para la operatividad actual, entre ellos la recolección de pruebas para investigaciones judiciales, identificación de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, protocolos de bioseguridad en la manipulación de estupefacientes y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Durante su intervención, el ministro destacó los resultados obtenidos por la provincia en materia de combate al narcotráfico. “Somos la provincia que en 2024 más sustancias prohibidas secuestró en relación con la cantidad de efectivos policiales”, señaló. En lo que va de 2025, informó además el secuestro de más de 110 kilogramos de cocaína, importantes cargamentos de marihuana y la recuperación de más de 100 vehículos robados vinculados a organizaciones criminales.

Cooperación internacional y nueva división especializada

En el marco de una estrategia federal y transfronteriza, Matkovich destacó las gestiones realizadas recientemente en Paraguay junto a autoridades policiales para reforzar controles y frenar el ingreso de sustancias ilegales desde el país vecino.

Asimismo, remarcó el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, respaldo que, indicó, permite elevar los estándares provinciales a nivel internacional.

El ministro confirmó además la creación de la División Microtráfico Penitenciario, una nueva estructura que funcionará dentro del Servicio Penitenciario Provincial para fortalecer tareas de inteligencia vinculadas al narcomenudeo en contextos de encierro.

Por su parte, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, Martín Verrier, advirtió que gran parte del tráfico de cocaína migró en la última década desde Bolivia hacia Paraguay, impactando directamente en el NEA por las redes transnacionales. “Muchos dicen que es una batalla perdida, pero también tenemos que dar la batalla. Lo que hacemos tiene una importancia absoluta en el cuidado de nuestros ciudadanos”, sostuvo.

Además, vinculó el crecimiento del narcotráfico con el aumento de la violencia y las tasas de homicidios, señalando que esos indicadores reflejan la presencia del crimen organizado en los territorios.

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad de Corrientes, Ingrid Jetter, agradeció la invitación y destacó la experiencia chaqueña en la lucha contra el narcomenudeo. “Venimos a aprender a este encuentro y convencidos de que esta lucha vale la pena”, expresó.

AMPLIA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

El encuentro contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y representantes del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, entre ellos la subsecretaria de Narcotráfico y Crimen Organizado del Chaco, Analía Ramírez; la senadora nacional Silvana Schneider; el procurador general Jorge Canteros; el procurador adjunto Miguel Fonteina; el jefe de Policía, Fernando Romero; el subjefe Manuel Silva; y la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Marisa Soledad Godoy, junto a magistrados, equipos operativos y funcionarios especializados en la lucha contra el narcotráfico.

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