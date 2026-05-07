AVANZAN LAS ETAPAS FINALES DE LAS VIVIENDAS EN SAN BERNARDO Y ANUNCIAN SORTEO PARA EL 15 DE MAYO

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que avanzan las etapas finales de las obras correspondientes al primer grupo de viviendas en San Bernardo, las cuales serán sorteadas el próximo 15 de mayo, a las 19 horas, en la Escuela La Oma, ubicada en las calles Morena y Junín.

Desde el organismo recordaron que hasta el 13 de mayo se podrán realizar observaciones o impugnaciones al padrón provisorio, el cual se encuentra publicado en la fanpage oficial del IPDUV.

Las unidades habitacionales forman parte del Programa Provincial de Construcción de Viviendas y corresponden a un proyecto iniciado hace más de diez años con financiamiento del Estado nacional, a través del programa Madres de Plaza de Mayo mediante el plan Sueños Compartidos, el cual sufrió múltiples paralizaciones por falta de recursos.

Con la reactivación de las obras, el Estado provincial asumió el financiamiento necesario para culminar el proyecto y brindar respuestas concretas a familias que durante años aguardaron la posibilidad de acceder a la vivienda propia.

La finalización de estas viviendas representa un avance significativo en la recuperación de proyectos habitacionales que permanecieron paralizados durante mucho tiempo y permitirá que numerosas familias de San Bernardo puedan concretar el sueño de contar con su hogar.

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