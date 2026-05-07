HISTÓRICA PRIMERA EXPORTACIÓN DE OVINOS CHAQUEÑOS CON DESTINO A OMÁN (ASIA)

La provincia del Chaco concretó hoy, desde Pampa del Infierno, una histórica primera exportación de ovinos con destino a Omán, marcando un hito para el desarrollo productivo y ganadero del norte argentino.

La carga de carne ovina, distribuidos en 718 cajas de ovinos mayores, partirá desde el Puerto de Buenos Aires rumbo al mercado asiático, en el marco de una operatoria impulsada por el frigorífico Ovechás S.A.S. junto a productores nucleados en el PROGANO.

Participaron productores de distintas localidades chaqueñas como Machagai, Presidencia de la Plaza y Pampa del Infierno, además de productores de Salta y de Sachayoj. Se trata de la primera exportación de 14 Toneladas, de un total de 9 operaciones comerciales ya comprometidas con mercados internacionales.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, destacó el impacto de esta operación para el desarrollo regional y el fortalecimiento de la producción local. “Hace dos años comenzamos un trabajo muy fuerte para recuperar el frigorífico, acompañar a los productores y reactivar los centros de desarrollo productivo. Hoy estamos concretando una exportación histórica que demuestra que el Chaco tiene potencial para producir, industrializar y exportar al mundo”, expresó.

Asimismo, el mandatario provincial remarcó que el objetivo es consolidar una cadena productiva sustentable que permita generar oportunidades y valor agregado en el interior provincial. “Queremos que la mejor carne del país llegue a las mesas de los chaqueños, de los argentinos y también al exterior”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, señaló que la exportación representa la consolidación de un proyecto productivo integral impulsado por la actual gestión provincial.

“Estamos fortaleciendo la producción caprina y ovina del Impenetrable, recuperando centros de desarrollo productivo y generando las condiciones para que los productores puedan comercializar su producción tanto en el mercado interno como internacional”, sostuvo.

Dudik explicó además que el frigorífico permitirá integrar a pequeños productores de toda la región, potenciando el empleo y la actividad económica. “Hoy hablamos de un proyecto regional que involucra a muchos productores, con grandes posibilidades de crecimiento”, agregó.

En tanto, la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, destacó la importancia del acontecimiento para la localidad y el Impenetrable chaqueño. “Es un día muy especial porque esta carga sale desde Pampa del Infierno hacia el mundo. Esto demuestra que era posible recuperar el frigorífico y brindar oportunidades concretas a los productores”, manifestó.

Además, resaltó la recuperación y puesta en funcionamiento de los centros de desarrollo productivo ubicados en distintas localidades del Impenetrable, donde los productores reciben asistencia técnica, sanitaria y capacitación.

Finalmente, desde el frigorífico, su propietario, Yasef Becher remarcó que esta primera exportación forma parte de un acuerdo comercial más amplio con mercados árabes, que contempla el envío de nueve contenedores. “Es una emoción enorme ver un producto 100 por ciento chaqueño llegar a uno de los mercados más exigentes del mundo. “Detrás de esto hay muchísimas familias trabajando y una cadena productiva que genera empleo y desarrollo”, expresaron desde la firma exportadora.

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