RESISTENCIA  DEMORARON A UN JOVEN POR INTENTAR ROBAR EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Patrulla Preventiva sobre Ruta Nacional 16.

Personal de la División Patrulla Preventiva demoró en horas de la mañana a un joven de 24 años que intentó sustraer elementos desde una obra en construcción ubicada sobre Ruta Nacional N° 16.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 9, cuando los efectivos intervinieron en el lugar y lograron demorar al sospechoso, quien posteriormente fue trasladado hacia la Comisaría Novena Metropolitana para las actuaciones correspondientes.

Además, el demorado fue examinado previamente por personal de Medicina Legal, quedando a disposición de la Justicia en el marco de una causa por “Supuesto Robo”.

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