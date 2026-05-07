INTENSA ACTIVIDAD MATUTINA: DETENCIONES POR RIÑAS CON ARMAS BLANCAS, ROBOS Y PEDIDOS DE CAPTURA

Personal de la División Patrulla Preventiva concretó diversas intervenciones entre las 9 y las 10 de este jueves, en los que lograron el esclarecimiento de un robo y la detención de personas buscadas por la justicia.

Los operativos de vigilancia en el área metropolitana arrojaron resultados positivos en cuatro procedimientos distintos realizados durante la mañana de hoy, en los que se reforzó la seguridad en diversas jurisdicciones de la capital.

Riña con arma blanca y desórdenes

Cerca de las 9:20, los efectivos intervinieron en una riña que se desarrollaba en la calle Montevideo al 300 aproximadamente. En el lugar, fueron demorados un hombre y una mujer, ambos de 41 años, quienes se encontraban en plena disputa en la que utilizaron un cuchillo tipo tramontina, el cual fue secuestrado. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 14ta.

Previamente, a las 9, en la intersección de Hipólito Irigoyen y José Hernández, los agentes demoraron a un hombre de 40 años que ocasionaba desorden en la vía pública, el cual quedo a disposición de la Comisaría 1ra por infracción al Código de Faltas.

Robo esclarecido y rodado devuelto

En otro punto de la ciudad, específicamente en calle Montevideo y calle 3, la policía logró esclarecer el robo de una bicicleta. Tras una rápida intervención, se detuvo a un joven de 24 años que le había sustraído una bicicleta Topmega rodado 26, color azul, a un ciudadano de 32 años. El autor del hecho fue entregado a la Comisaría 14ta junto con el bien recuperado.

Captura por robo y amenazas

Finalmente, a las 10, en avenida Martina al 1250, el control de datos mediante el sistema SIGEBI permitió la captura de un joven de 25 años. El sistema arrojó un pedido de detención activo desde febrero de 2025 en una causa por «Supuesto Robo y Amenazas», tramitada ante la Fiscalía de Investigación Penal N° 13. El sujeto fue alojado en la Comisaría 13ra.

Todos los conducidos fueron examinados previamente por la División Medicina Legal, cumpliendo con los protocolos de rigor antes de quedar a disposición de las respectivas magistraturas.

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