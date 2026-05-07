SAENZ PEÑA DEMORARON A UN JOVEN Y RECUPERARON ELEMENTOS DENUNCIADOS COMO ROBADOS

El procedimiento fue realizado por efectivos del “Patrullaje Motorizado Lince”. Los bienes sustraídos fueron restituidos a su propietaria.

Personal de la Comisaría Sexta esclareció un hecho de hurto ocurrido en el barrio Mitre y logró recuperar los elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento se llevó adelante por el personal de la comisaria sexta alrededor de las 2, luego de que una mujer de 25 años denunciara que su hermano le había sustraído un cesto de basura y una hoja de ventana de madera desde su vivienda, sin ejercer violencia.

A partir de la denuncia, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas en el marco del operativo “Patrullaje Motorizado Lince” localizaron al presunto autor en inmediaciones de calle 39 y 14 del barrio Mitre.

Durante la intervención, los agentes secuestraron un cesto de basura de color negro con base de cemento y una hoja de ventana de madera, elementos que posteriormente fueron restituidos a su propietaria.

Finalmente el demorado fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente a la unidad policial y se aguardan directivas de la Fiscalía de turno en la causa por “Supuesto Hurto”.

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