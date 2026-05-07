RURALES ALLANAMIENTO EN UN CAMPO TERMINA CON DOS DETENCIONES Y EL SECUESTRO DE CUATRO VACAS

El operativo inició por una investigación actuada del personal de la Sección Rural de Presidencia de la Plaza.

Esta siesta, en Colonia Brandsen Norte, los rurales realizaron un allanamiento en el que controlaron 36 bovinos. Cuatro de ellos tenían irregularidades en sus marcas y señales, por lo que fueron incautados. La investigación ya contaba con un hombre aprehendido y tras el operativo de hoy, otro joven quedó detenido.

Los agentes incautaron tres vacas y una vaquilla que presentaban irregularidades en sus marcas y señales y, en algunos casos, no poseían marca. Al mismo tiempo, el personal rural incautó siete caravanas blancas de distintas numeraciones de las que no pudieron acreditar una propiedad.

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