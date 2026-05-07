PELOTA LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO PLATENSE VS. PEÑAROL
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Platense vs. Peñarol por la Copa Libertadores 2026.
Por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, Platense recibirá a Peñarol este jueves desde las 19.00 en el estadio Ciudad de Vicente López. El conjunto dirigido por Walter Zunino se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente, un encuentro que puede marcar un antes y un después para el club.
El Calamar sabe que una victoria le permitirá sellar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final, un objetivo que parecía lejano al inicio de la competencia. El presente continental del equipo contrasta notablemente con lo ocurrido en el plano local. Mientras en el Torneo Apertura no logró meterse entre los ocho clasificados a los playoffs y quedó eliminado tras perder frente a Estudiantes, en la Libertadores construyó una campaña sólida y competitiva que lo dejó muy cerca de avanzar de ronda.
Por eso, el partido de este jueves aparece casi como una final anticipada. Si consigue los tres puntos, garantizará matemáticamente su lugar en los octavos de final sin necesidad de esperar lo que ocurra en las últimas fechas. Además, dejaría prácticamente eliminado a Peñarol, uno de los equipos históricos del continente.
Del otro lado estará un Peñarol urgido por resultados. El conjunto uruguayo apenas suma un punto en el grupo, producto del empate frente a Independiente Santa Fe en Colombia, y necesita ganar para seguir con chances reales de clasificación. El Carbonero tampoco llega en su mejor momento desde lo futbolístico. En su última presentación por el torneo uruguayo igualó 1-1 frente a Defensor Sporting y sigue sin encontrar regularidad.
Platense vs. Peñarol, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomas Nasif. DT: Walter Zunino.
- Peñarol: Washington Aguerre; Matías Gonzalez, Mauricio Lemos, Facundo Alvez, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Eric Remedi; Gastón Togni, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.
Cómo ver en vivo Platense vs. Peñarol
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.