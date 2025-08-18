TRES ISLETAS: 17 DE AGOSTO – PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN
En un emotivo acto , se rindió homenaje al Padre de la Patria en la Plaza Independencia. Estuvieron presentes concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas, eclesiásticas, directivos, docentes, alumnos y público en general que con respeto y orgullo acompañaron esta jornada de memoria.
El izamiento del Pabellón Nacional , la ofrenda floral y las palabras alusivas recordaron el legado de libertad, valentía y unidad que San Martín dejó a nuestra Nación.
El acto estuvo organizado en conjunto por la Biblioteca Pública Joaquín V. González y la Municipalidad de Tres Isletas, reafirmando el trabajo articulado y nuestro compromiso con la memoria y con la construcción de una comunidad basada en el respeto, la educación y los valores patrios