Lun. Ago 18th, 2025

TRES ISLETAS: 17 DE AGOSTO – PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN

By Redaccion 3 horas ago

En un emotivo acto 🙌, se rindió homenaje al Padre de la Patria en la Plaza Independencia. Estuvieron presentes concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas, eclesiásticas, directivos, docentes, alumnos y público en general que con respeto y orgullo acompañaron esta jornada de memoria.

El izamiento del Pabellón Nacional 🇦🇷, la ofrenda floral 🌹 y las palabras alusivas recordaron el legado de libertad, valentía y unidad que San Martín dejó a nuestra Nación.
📖🤝 El acto estuvo organizado en conjunto por la Biblioteca Pública Joaquín V. González y la Municipalidad de Tres Isletas, reafirmando el trabajo articulado y nuestro compromiso con la memoria y con la construcción de una comunidad basada en el respeto, la educación y los valores patrios

