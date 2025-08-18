EL ESCÁNDALO POLICIAL QUE SACUDIÓ A TACO POZO: AGRESIONES A MÉDICOS Y LA INTERVENCIÓN DE LA COMISARÍA

Toda la comunidad chaqueña quedó sorprendida y consternada por lo que ocurrió en la localidad de Taco Pozo. Y es que la asociación civil Todo por Todos, que desde hace 13 años brinda atención sanitaria gratuita en provincias del norte argentino, denunció un violento ataque hacia sus médicos, lo que derivó en la intervención de la Comisaría local por parte del Gobierno provincial de Leandro Zdero.

El hecho tuvo como protagonista al jefe de la comisaría local, Daniel Augusto Melchori, quien golpeó a un integrante de la fundación, demoró a una doctora e intentó secuestrar vehículos de los voluntarios. Tras el episodio, fue separado de su cargo y ahora está siendo investigado por la Justicia.

Los profesionales de Todo con Todos trabaja hace 13 años en el norte argentino.

El violento episodio ocurrió el domingo por la mañana en la puerta del Hotel Oasis, cuando un voluntario de la organización salía en su auto. Según el relato de los médicos, Melchori lo interceptó en un Toyota Corolla gris, vestido de civil y «en evidente estado de ebriedad». Sin mediar palabras, comenzó a golpear el vehículo y luego agredió físicamente al conductor, que se dirigía a reunirse con el resto de los 58 voluntarios oriundos de Córdoba.

La secuencia fue observada por dos policías que llegaron al lugar en un patrullero. Al enterarse de lo ocurrido, todo el grupo decidió acercarse a la comisaría para radicar la denuncia. Pero allí, la situación empeoró y es que Melchori los recibió con uniforme, «todavía borracho», y reinició las amenazas y los actos de violencia. Incluso intentó secuestrar las camionetas de la fundación y ordenó la detención de la doctora Candelaria García Nebbia, quien permaneció demorada e incomunicada por algunas horas.

Ante la gravedad del escenario y la imposibilidad de obtener respuestas locales, los médicos recurrieron a las redes sociales para visibilizar el conflicto y lograron contactar al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien a su vez se comunicó con su par chaqueño, Hugo Matkovich. De esa forma, la denuncia pudo ser registrada formalmente.

La atención de Todo por Todos se centra en niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el escándalo, el Ministerio de Seguridad de Chaco decidió apartar de inmediato a Melchori de su cargo y dispuso la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI) para llevar adelante la investigación administrativa interna. En un comunicado oficial, la Policía provincial subrayó: «Es importante remarcar que tanto el Ministerio de Seguridad como la conducción policial sostienen una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la normativa y de las leyes vigentes».

En paralelo, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió una investigación penal sobre el accionar del comisario, que según informaron los integrantes de Todo por Todos ya acumulaba unas 25 denuncias previas por abuso de autoridad, violencia y procedimientos ilegales.

Tras las horas de tensión y la detención de una de las profesionales, el grupo de médicos regresó a Córdoba durante la tarde del domingo.

Cabe mencionar que Todo por Todos es una asociación civil que desde 2013 organiza operativos sanitarios y humanitarios en las provincias del norte, aunque se enfocan principalmente en atender a niños en situación de vulnerabilidad en el monte chaqueño. Los médicos asisten a hospitales y viajan a parajes rurales para atender en sus casas a los vecinos.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL GOBIERNO DEL CHACO

«La Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco resolvió este domingo la intervención de la Comisaría de Taco Pozo, tras los hechos que tomaron estado público en las últimas horas e involucran a personal policial superior y subalterno de la dependencia».

«La medida tiene como objetivo restablecer el orden, garantizar la disciplina interna y optimizar la prestación del servicio de seguridad pública en la localidad y su zona de influencia. En este sentido, el Comisario Inspector José Luis Gómez, actual Supervisor de la Zona XIV Interior, fue designado como interventor de la unidad policial».

«La resolución dispone que el funcionario deberá elaborar, en un plazo perentorio, un informe detallado sobre los procesos, servicios, recursos humanos y materiales con los que cuenta la comisaría, además de proponer eventuales cambios de destino del personal para asegurar un mejor servicio a la comunidad».