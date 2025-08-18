MACHAGAI: SECUESTRARON TRES EQUINOS QUE DEAMBULABAN SUELTOS POR LA RUTA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la División Operaciones Rurales

Alrededor de las 23:10, efectivos de la División Operaciones Rurales Machagai detectaron en las inmediaciones una tropilla de tres caballos sueltos por la Ruta Nª16, que deambulaban sin medidas de seguridad en la oscuridad de la banquina. Los animales fueron arreados a un lugar seguro, puestos bajo custodia policial y posteriormente trasladados a los corrales de la unidad.

Horas antes, los mismos efectivos habían intervenido en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 135 de la Ruta Nacional N° 16, donde una camioneta Toyota SW4 colisionó contra un equino. El vehículo, conducido por un hombre de 45 años, sufrió daños materiales tras el impacto, mientras que el animal, una yegua de pelaje zaino, murió en el lugar.

La policía procedió a extraer la zona de marcación de la yegua para su posterior pericia, a fin de identificar al propietario y dar continuidad a las actuaciones legales.

