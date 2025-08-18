CASTELLI: ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON MENORES LESIONADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

CASTELLI, 18 de agosto de 2025 – Una colisión entre dos motocicletas dejó como saldo a tres menores de edad con lesiones, las cuales fueron trasladadas al hospital local para su atención. El hecho ocurrió hoy a las 07:40 hs en la intersección de calle Padre Juan Holzer y España de esta ciudad.

El incidente involucró una motocicleta marca YAMAHA IBR 150 cc, de color negro y rojo, conducida por una menor de edad que llevaba a otras dos menores como acompañantes. El segundo vehículo partícipe fue una motocicleta marca COVEN ENERGY 110cc, de color azul, guiada por un menor de 17 años de iniciales F.G. Este último resultó ileso.

El personal policial se constituyó de inmediato en el lugar y confirmó el siniestro. Tras la evaluación inicial, las tres menores que circulaban en la motocicleta YAMAHA fueron asistidas y trasladadas de urgencia en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

En el lugar del hecho, se realizó el acta de constatación correspondiente. Se espera el informe médico oficial sobre el estado de salud de las menores lesionadas y se aguarda la llegada de la División Criminalística para llevar a cabo las pericias pertinentes.

La Fiscalía en turno ya tomó conocimiento del caso y se encuentra a cargo de la investigación.

