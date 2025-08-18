ESTE JUEVES 21, SE ACREDITARÁ EL REFRIGERIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que este jueves 21 de agosto se acreditará el Refrigerio para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

Como es habitual, el depósito se realizará mediante la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco S.A..

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, señaló que “este jueves por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos, lo que representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, con una administración ordenada”.

En esta oportunidad, el Gobierno provincial garantiza el pago de este beneficio que alcanza a miles de trabajadores activos en toda la provincia.

“Con transparencia, como pide el gobernador Leandro Zdero, podemos cumplir una vez más con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, remarcó Villalonga.

De esta manera, los trabajadores podrán disponer de los fondos a través de la tarjeta Tuya Recargable, accediendo además a los beneficios y promociones que ofrece el Nuevo Banco del Chaco.

Relacionado