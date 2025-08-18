SABADO: EVITARON QUE UN HOMBRE SE ARROJE AL RÍO PARANÁ DESDE EL PUENTE INTERPROVINCIAL

Rescate en el puente General Belgrano.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 del sábado y fue detectado gracias a las cámaras de seguridad, que captaron a un hombre con actitudes sospechosas mientras caminaba por la estructura vial.

Ante la situación, los agentes de la Dirección General de Policía Caminera, acudieron al lugar.

Al arribar, los uniformados hallaron a un hombre en evidente estado de nerviosismo y con lesiones visibles en el rostro.

Tras un diálogo que permitió calmarlo, el sujeto manifestó intenciones de quitarse la vida. Se lo identificó, se trataba de un hombre de 32 años, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

El ciudadano fue trasladado al Puesto de Control Caminero General Belgrano, donde se solicitó asistencia médica a través de la Sala de Emergencia 911. En el procedimiento también intervino personal de Gendarmería Nacional, que se encontraba presente en el lugar.

Las autoridades continuaron con las actuaciones correspondientes y se evaluó el estado físico y psicológico del involucrado.