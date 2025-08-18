INTERIOR: UNA MENOR SE EXTRAVIÓ EN UN PARQUE Y FUE ENCONTRADA SANA Y SALVA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en la localidad de Sáenz Peña en el Parque Temático “Ciudad de los Niños”.

En la tarde de este domingo, personal de la Comisaría Primera de Sáenz Peña, junto con efectivos de la Comisaría Tercera, participaron de un operativo de búsqueda tras la denuncia por la desaparición de una niña de 4 años durante los festejos por el Día del Niño en el Parque Temático “Ciudad de los Niños”, ubicado en calles 21 y 2 del barrio Obrero.

La búsqueda iniciación, cuando la alerta fue realizada por su madre de 29 años, quien se presentó ante los agentes y, mediante señas, ya que es sordomuda, informó que su hija de 4 años, se había extraviado hacía aproximadamente una hora en el predio.

De inmediato, los uniformados activaron un operativo cerrojo en la zona, mediantes grupos de trabajo y la colaboración de la Guardia Urbana Municipal.

Posteriormente, la menor fue hallada junto a su tía, en buen estado de salud. La mujer explicó que había visto a la niña sola afuera del parque y decidió llevarla a su casa para resguardarla hasta el regreso de su madre.

Relacionado