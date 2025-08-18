CONCEPCIÓN DEL BERMEJO: ESCLARECIERON EL ROBO DE 35 TONELADAS DE SOJA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la Comisaría de Concepción del Bermejo, con la colaboración de la División de Investigaciones Complejas Charata y la Sección Rural de Pampa del Infierno.

Mediante tareas investigativas y recolección de datos, los efectivos lograron esclarecer el millonario robo de soja ocurrido en un campo perteneciente a una empresa.

El hecho había sido denunciado por un ciudadano de 31 años, encargado del establecimiento agrícola, quien manifestó que desconocidos habían violentado cinco silobolsas y sustraído entre 30 y 35 toneladas de soja, en el día de ayer. .

A través de un exhaustivo trabajo de coordinación, los policías lograron dar con varios de los presuntos implicados, quienes reconocieron haber sido contratados para cargar los granos en condiciones irregulares. Los testimonios permitieron identificar a los supuestos organizadores del ilícito, en el barrio Primavera de la localidad de Pampa del Infierno.

Ante esta situación, los agentes se dirigieron al lugar indicado, donde procedieron a la detención de tres sujetos de 59, 53 y 44 años, oriundos de la provincia de Buenos Aires, quienes se encontraban hospedados en la zona y habrían actuado como compradores. Asimismo, se secuestró un automóvil Chevrolet Corsa verde, utilizado en el hecho.

También fue demorado un hombre de 36 años, conductor de una camioneta Chevrolet S10 blanca, que habría trasladado a parte de los cargadores hasta el lugar del robo.

Finalmente, la Fiscalía en turno dispuso que los tres detenidos sean notificados de su aprehensión en la causa por Supuesto Robo.

