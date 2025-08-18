FESTEJAMOS EL DÍA DEL NIÑO EN EL PARAJE EL SANJON Y PARAJE GÜEMES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Ayer domingo, celebramos el Día del Niño en el Paraje #ElSanjon y en el #ParajeGüemes.
✓Junto a parte del equipo de trabajo de la Municipalidad de Miraflores, vivimos un momento especial con quienes llenan de alegría y esperanza cada rincón de nuestra comunidad.
A esta jornada se le sumarán eventos previstos para los fines de semana siguientes en Techat 1, Techat 2, Las Hacheras, culminando el Domingo 31 de Agosto en el Polideportivo Municipal.
Fue una jornada exitosa, donde los presentes pudieron disfrutar del tradicional chocolate, masas dulces, juegos, Payasos y múltiples regalos.
Agradecemos a todo el equipo de trabajo que hicieron posible que los chicos pasen una jornada especial. reafirmando así nuestro compromiso con el derecho a una niñez plena, donde puedan crecer felices y seguros.