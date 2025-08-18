Lun. Ago 18th, 2025

FESTEJAMOS EL DÍA DEL NIÑO EN EL PARAJE EL SANJON Y PARAJE GÜEMES

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🌈 Ayer domingo, celebramos el Día del Niño en el Paraje #ElSanjon y en el #ParajeGüemes.

✓Junto a parte del equipo de trabajo de la Municipalidad de Miraflores, vivimos un momento especial con quienes llenan de alegría y esperanza cada rincón de nuestra comunidad.
✨ A esta jornada se le sumarán eventos previstos para los fines de semana siguientes en Techat 1, Techat 2, Las Hacheras, culminando el Domingo 31 de Agosto en el Polideportivo Municipal.
🗣️Fue una jornada exitosa, donde los presentes pudieron disfrutar del tradicional chocolate, masas dulces, juegos, Payasos y múltiples regalos.
🙏Agradecemos a todo el equipo de trabajo que hicieron posible que los chicos pasen una jornada especial. reafirmando así nuestro compromiso con el derecho a una niñez plena, donde puedan crecer felices y seguros.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com