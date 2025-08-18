SE DISPUSO LA INTERVENCIÓN DE LA COMISARÍA DE TACO POZO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Comisario Inspector José Luis Gómez fue designado como interventor para garantizar orden y eficiencia en el servicio.

La Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco resolvió este domingo la intervención de la Comisaría de Taco Pozo, tras los hechos que tomaron estado público en las últimas horas e involucran a personal policial superior y subalterno de la dependencia.

La medida tiene como objetivo restablecer el orden, garantizar la disciplina interna y optimizar la prestación del servicio de seguridad pública en la localidad y su zona de influencia.

En este sentido, el Comisario Inspector José Luis Gómez, actual Supervisor de la Zona XIV Interior, fue designado como interventor de la unidad policial.

La resolución dispone que el funcionario deberá elaborar, en un plazo perentorio, un informe detallado sobre los procesos, servicios, recursos humanos y materiales con los que cuenta la comisaría, además de proponer eventuales cambios de destino del personal para asegurar un mejor servicio a la comunidad.

Desde la Jefatura destacaron que la medida se enmarca en lo establecido por la Ley de Seguridad Pública N° 2011-J, que garantiza los derechos y libertades de los chaqueños a través de acciones de prevención, conjuración e investigación de delitos e infracciones.

Finalmente, se subrayó que con esta intervención se busca fortalecer la eficiencia institucional, resguardar y dar respuestas inmediatas a la comunidad de Taco Pozo.

