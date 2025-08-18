CHARATA: TRAS 14 AÑOS, EL AUTÓDROMO VUELVE A FUNCIONAR Y LLEVA EL NOMBRE DE ENRIQUE “GRINGO” DIONISI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este domingo, el gobernador Leandro Zdero junto al Intendente de Charata, Rubén Rach, acompañaron la reinauguración del Circuito Panorámico de Automovilismo de Charata, que vuelve a ponerse en marcha después de más de una década y que, desde ahora, llevará el nombre de Enrique “Gringo” Dionisi.

La recuperación del predio fue posible gracias al trabajo de la comisión directiva del Charata Auto Club, con financiamiento privado y el aporte de la Dirección de Vialidad Provincial, a través del Consorcio Caminero Nº55 de Tres Estacas. Además, se contó con la colaboración del municipio local en el movimiento de suelo y nivelación del trazado.

”Un orgullo para Charata y el sudoeste chaqueño”

Durante el acto, el gobernador Zdero expresó: “Después de 14 años parado, reinauguramos el Autódromo que representa un orgullo para Charata. Es un honor poder acompañar este momento, con la designación de un nombre tan importante como Enrique ‘Gringo’ Dionisi. Aquí hay esfuerzo del sector privado, de hombres y mujeres que creen en esta actividad que, además del deporte, impacta en la economía local y regional”.

Por su parte, el intendente Rubén Rach subrayó: “Esto era un sueño y hoy es una alegría. Ver estas instalaciones de primer nivel, con tanto esfuerzo de la comisión y el apoyo de empresarios, es una satisfacción. Este nombramiento a Enrique Dionisi tiene un alto sentimiento y es muy merecido. Charata es fierrera y ahora se posiciona como referente del automovilismo”.

El presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, destacó: “Es un orgullo reinaugurar este circuito después de 14 años, con esfuerzo y acompañamiento de empresarios y del gobernador Zdero. Siempre estamos apostando al deporte en todas las disciplinas de la provincia”.

Por su parte, el presidente del Charata Auto Club, Felipe Cavallaro, expresó:

“Después de mucho sacrificio y de 14 años parado, este autódromo vuelve a funcionar. Es un orgullo para todos los que amamos el automovilismo tener este circuito en Charata”.

El circuito, de 3.400 metros de extensión por 14 de ancho, fue rediseñado para brindar mayor seguridad y velocidad. Entre las obras destacan un galpón técnico de 12×12 metros, containers para pilotos, prensa, cronometraje y sanitarios, un cerco perimetral parcial y un tapial de 180 metros con malla protectora. También se instalaron baños, cantina e iluminación LED en todo el predio, lo que garantiza un entorno moderno y seguro para las competencias.

Autoridades presentes

Acompañaron al Gobernador: el administrador de la DVP, Omar Canela; el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez; el vicepresidente del Instituto de Turismo, Martín Braillard Poccard; el intendente de Charata, Rubén Rach; el presidente del Concejo Municipal, Alejandro Barcala; el presidente del Auto Club de Charata, Felipe Cavallaro; el tesorero de la institución y Alejandro Dionisi, familiar del homenajeado.

Relacionado