Resistencia DETENIDO CON PEDIDOS DE CAPTURA VIGENTES DESDE SANTA CRUZ

Un hombre de 29 años fue detenido esta madrugada tras constatar que registraba pedidos de detención vigentes emitidos por la Justicia de la provincia de Santa Cruz.

Alrededor de la 01:45 en la intersección de avenida Lavalle y calle 12, cuando personal policial de la Comisarìa Decima, identificó al ciudadano y, al verificar sus datos en el sistema SIFCOP, detectó que sobre él pesaban dos órdenes de captura activas.

Ambos requerimientos fueron emitidos por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, con asiento en El Calafate, en el marco de causas por “Supuesto Hurto”. En los expedientes judiciales se había dispuesto su declaración de rebeldía y la inmediata detención.

Tras la consulta con la Fiscalía Penal en turno, se ordenó la aprehensión del ciudadano y su correcta identificación, además de una nueva comunicación con la magistratura interviniente, remitiendo planilla de antecedentes.

El detenido permanece a disposición de la Justicia santacruceña, a la espera de las actuaciones correspondientes.

Relacionado