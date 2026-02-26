VUELTA AL COLE: JORNADA SOLIDARIA DE CORTES DE PELO PARA NIÑOS

En el marco del inicio del ciclo lectivo, se llevó a cabo la actividad “Vuelta al Cole”, una jornada solidaria de cortes de pelo gratuitos destinada a niños de nuestra comunidad.

La iniciativa fue impulsada a través de Impulsa Capacitaciones, y contó con la participación de más de 12 barberos y barberas de nuestra localidad, quienes ofrecieron su tiempo y compromiso para acompañar a las familias en este importante momento del año.

Durante la actividad estuvieron presentes el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Pablo Ismael Barnes, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, el responsable de Relaciones para la Comunidad César Illesca, y el coordinador de Impulsa Capacitaciones Moisés Aranda.

En la ocasión, el intendente junto a los funcionarios realizaron la entrega de remeras, rociadores y tijeras a los barberos participantes, fortaleciendo así su labor diaria y brindándoles herramientas para continuar desarrollando su trabajo con profesionalismo y dedicación.

Esta actividad refleja el compromiso del Municipio con la capacitación, el trabajo local y el acompañamiento constante a las familias de nuestra comunidad

