ACTIVISTAS DE GREENPEACE SE MANIFESTARON EN EL CONGRESO CONTRA LA LEY DE GLACIARES: «NO SE CAGUEN EN EL AGUA»
Los ecologistas saltaron la reja del Parlamento y montaron una provocativa instalación.
Desde la organización explicaron que se trató de una “acción de resistencia pacífica”cuyo objetivo fue “visibilizar la gravedad de la reforma a la ley de glaciares para la seguridad hídrica del país”.
Cambios en la Ley de Glaciares
El oficialismo cuenta con los avales justos para avanzar con la reforma: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa. Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
El Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.
Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.
Si el proyecto se convierte en ley la relevancia hídrica pasarán a determinarla las provincias, a la que se les otorgaría mayor poder de decisión para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.