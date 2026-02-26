JAVIER MARTÍNEZ ANUNCIÓ AUMENTO DEL 20% Y SUBA DEL 50% EN LA AYUDA ESCOLAR PARA MUNICIPALES

Con los haberes de febrero ya depositados, el jefe comunal confirmó una recomposición salarial para marzo y destacó el esfuerzo financiero de la gestión en favor de la “familia municipal”.

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, comunicó tres medidas destinadas al personal municipal que impactarán de manera directa en los ingresos de los trabajadores y sus familias. En primer término, informó que ya se encuentran depositados los haberes correspondientes al mes de febrero.

Además, confirmó la acreditación de la ayuda escolar con un incremento del 50%, en el marco del inicio del ciclo lectivo.

El anuncio central –a través d sus redes sociales- fue la confirmación de un aumento salarial del 20% para todo el personal municipal, que se hará efectivo en el mes de marzo.

“Quería dirigirme a toda la familia municipal para comunicarles tres cuestiones muy importantes y buenas noticias. Primero, hoy ya depositamos el pago de los haberes correspondientes a este mes de febrero. Segundo, también está depositada la ayuda escolar con un 50% de incremento y tercero, anunciarles para el mes de marzo un incremento del 20% para toda nuestra familia municipal”, expresó el jefe comunal.

Martínez subrayó que la medida representa “un máximo esfuerzo” por parte de la administración municipal y la definió como “una verdadera reivindicación para nuestros trabajadores municipales”. En ese contexto, comparó la decisión local con los anuncios provinciales en materia salarial:

“Si se toma en cuenta, por ejemplo, los anuncios que se hicieron desde el gobierno de la provincia en cuanto a recomposición salarial, donde se habla de un 3%, nosotros vamos por un 20% para el mes de marzo”.

El intendente cerró su mensaje reiterando los tres ejes del anuncio: pago de haberes de febrero, acreditación de la ayuda escolar con aumento del 50% y una recomposición salarial del 20% para marzo, destinada a la totalidad del personal municipal.

