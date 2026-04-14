RESISTENCIA: DEMORARON A UN JOVEN TRAS UNA HECHO DE HURTO

El procedimiento se realizó rápidamente luego de realizar tareas investigativas.

Esta mañana, pasadas las 6 , personal de la Comisaría Sexta Metropolitana logró esclarecer un hecho de hurto denunciado por un hombre de 59 años, quien informó la sustracción de diversas herramientas desde su domicilio en el barrio 400 Viviendas.

Entre los elementos sustraídos se encontraban herramientas de albañilería y uso general, como una pala, llaves, mechas, discos de corte, destornilladores y otros objetos de trabajo.

También el denunciante aportó fragmentos de material fílmico, donde se puede observar a un individuo ingresar al inmueble tras saltar el portón, seguidamente los efectivos comenzaron tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor.

Un joven de 21 años, cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las de las imágenes. El mismo fue demorado y trasladado.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía en turno, el hombre fue notificado bajo la causa “Supuesto Hurto” quedando alojado en la Comisaría, también se procedió al secuestro de las prendas de vestir utilizadas al momento del hecho.

Relacionado