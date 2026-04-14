GENERAL SAN MARTÍN: OPERATIVO PREVENTIVO: DEMORARON A DOS CON PEDIDO DE DETENCIÓN

El procedimiento se realizó en el marco de controles preventivos en la terminal y distintos sectores de la ciudad.

Entre la noche del lunes y la madrugada de hoy, personal de la División Operaciones Drogas Interior General San Martín junto la División 911, llevó adelante un operativo propio de seguridad y prevención, que incluyó controles vehiculares e identificación de personas en la terminal de ómnibus y otros puntos estratégicos.

Como resultado, alrededor de las 22, en la intersección de las avenidas Ingeniero Mañanes y Mitre, los efectivos demoraron a un hombre de 28 años. Al verificar sus datos en el sistema S.I.GE.BI, se constató que registraba un pedido activo de aprehensión/detención en una causa por “Supuesto Robo”, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal.

En tanto el personal de la División 911, alrededor de las 01, interceptó a un hombre años en el barrio 9 de Julio. Al ingresar los datos del sujeto de 32 años, en el Sistema Federal de Comunicación Policial (SIFCOP), el dispositivo arrojó un «pedido rojo» de captura y detención. La medida judicial, vinculada a una causa por «Supuesto Robo», era desde el 8 de marzo de 2021 a solicitud de la Policía Federal Argentina.

Finalmente, ambos fueron trasladados y posteriormente entregado a la guardia de prevención de la Comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición de la Justicia

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