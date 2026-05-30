RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE POR SUSTRAER ELEMENTOS DE UNA VIVIENDA

Los objetos denunciados como robados fueron recuperados y secuestrados por los agentes.

En la mañana de este sábado, efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana intervinieron en un procedimiento que culminó con la demora de un hombre acusado de ingresar a una vivienda y sustraer diversos elementos.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.40, cuando personal policial tomó conocimiento de que un grupo de vecinos tenía retenido a un hombre en inmediaciones de la calle Tataro Domínguez al 2600 aproximadamente. Al arribar al lugar los uniformados se entrevistaron con un joven de 26 años, quien manifestó que el demorado habría ingresado a su domicilio y sustraído una estructura metálica y un portón metálico.

El sospechoso de 29 años fue trasladado a la comisaría y los agentes procedieron al secuestro de los elementos recuperados.

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