PUENTE GENERAL BELGRANO LA POLICIA CAMINERA INCAUTÓ 52 NEUMÁTICOS SIN AVAL ADUANERO EN UN CONTROL

La carga era transportada en una camioneta que se dirigía desde Resistencia hacia Corrientes y quedó bajo resguardo por disposición de ARCA.

Efectivos de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros de la Policía Caminera llevaron a cabo un procedimiento de control este sábado, alrededor de las 16.10, en el Puesto de Control Caminero en el Puente General Belgrano, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 5,5.

Durante el operativo, los uniformados interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 28 años. El vehículo circulaba desde la ciudad de Resistencia con destino al territorio correntino.

Al realizar la inspección física del rodado, los agentes constataron que transportaba 52 neumáticos nuevos de origen extranjero, correspondientes a distintos tipos de vehículos, sin la documentación respaldatoria que acreditara su procedencia legal.

Ante esa situación, se dio intervención al personal de ARCA, quien dispuso la intervención de la carga y su resguardo en el puesto caminero para continuar las diligencias administrativas y legales correspondientes.

Por su parte, el conductor fue notificado de las actuaciones realizadas mientras la mercadería quedó a disposición de las autoridades competentes.

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