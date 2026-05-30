BARRANQUERAS: SAMEEP REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS TOMAS DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS

con la colaboración de buzos tácticos del COE de la Policía del Chaco, se ejecutaron trabajos de desobstrucción y saneamiento que permitirán optimizar la producción de agua potable y normalizar progresivamente la prestación del servicio.

En el marco de las acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo destinadas a fortalecer el sistema de producción de agua potable, Sameep realizó importantes tareas de limpieza y desobstrucción en las tomas de agua cruda de las Plantas Potabilizadoras N° 1 y N° 2 de Barranqueras. Los trabajos fueron llevados adelante por personal técnico de la empresa, con la colaboración de buzos tácticos del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) de la Policía del Chaco, quienes intervinieron en sectores estratégicos del sistema de captación para garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones.

Las tareas consistieron en la limpieza de la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora N° 1, ubicada sobre el lecho del riacho Barranqueras, y en la remoción de materiales acumulados en los canastos de las bombas de captación de la Planta Potabilizadora N° 2. Estas intervenciones permitieron restablecer condiciones óptimas de operación y asegurar el abastecimiento de agua para el proceso de potabilización.

Desde la empresa destacaron que estas acciones forman parte de un programa integral de mantenimiento orientado a preservar la infraestructura operativa y minimizar inconvenientes que puedan afectar la producción y distribución de agua potable en el área metropolitana.

El gerente de Producción de Sameep, Aníbal Aquino, explicó que la intervención fue necesaria debido a las obstrucciones ocasionadas por el arrastre de sedimentos y materiales vegetales hacia el sistema de captación.

“Estuvimos trabajando sobre las cañerías de aducción que transportan el agua cruda desde el riacho Barranqueras hacia las plantas potabilizadoras. Son conductos fundamentales para el proceso de producción y registraron importantes obstrucciones provocadas por ramas, raíces, camalotes, carrizales y otros materiales arrastrados por la corriente”, indicó.

Asimismo, señaló que las descargas provenientes del río Negro y las maniobras hidráulicas realizadas en el sistema de compuertas generan movimientos de masas en el fondo del riacho, favoreciendo la acumulación de elementos en las obras de toma. “Durante esta intervención detectamos una obstrucción de gran magnitud en una de las cañerías principales. Además, el bajo nivel que presenta actualmente el riacho Barranqueras agravó las condiciones de captación, afectando significativamente el ingreso de agua necesaria para el tratamiento”, detalló. Aquino agradeció especialmente el acompañamiento del personal del COE de la Policía del Chaco, destacando la importancia del trabajo coordinado para resolver una situación compleja. “Gracias a esta tarea conjunta pudimos avanzar con la limpieza y saneamiento de sectores críticos para la producción de agua potable. También valoramos el permanente apoyo del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía, que posibilitan este tipo de operativos cuando las condiciones lo requieren”, expresó.

Finalmente, el gerente de Producción indicó que, tras las tareas realizadas, comenzó a normalizarse progresivamente la prestación del servicio y remarcó que estas intervenciones resultan fundamentales para garantizar la continuidad operativa del sistema. “Sabemos que estos trabajos pueden generar afectaciones temporales, pero son indispensables para mejorar las condiciones de producción y asegurar un servicio más eficiente y de mejor calidad para toda la comunidad”, concluyó.

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