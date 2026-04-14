SÁENZ PEÑA | SECUESTRAN CAMIÓN CON PEDIDO DE CAPTURA EN ALLANAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS

Efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, a través de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, llevaron adelante un allanamiento en el marco de una causa por presunto lavado de activos vinculada a una organización investigada por narcotráfico.

El procedimiento se realizó entre las 21:00 y las 23:15 en un predio con galpones ubicado sobre avenida Los Inmigrantes del barrio San José.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron un camión marca Scania, el cual registraba pedido de secuestro vigente en la causa, además de una chapa patente correspondiente a un vehículo con pedido activo de secuestro en la provincia de Córdoba y un dispositivo DVR utilizado para registro de cámaras de seguridad.

El propietario del lugar fue identificado en el sitio, mientras que el camión fue trasladado y quedó resguardado en dependencias policiales, a disposición de la Justicia Federal.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, con intervención del Fiscal Federal, y las diligencias continúan para profundizar la investigación.

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