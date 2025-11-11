RESISTENCIA: CUATRO JÓVENES FUERON SORPRENDIDOS DESARMANDO UNA MOTO ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El rápido accionar policial permitió esclarecer el hecho.

Personal del Cuerpo Operaciones Motorizadas esclarecieron un robo tras hallar a cuatro personas desarmando una motocicleta que había sido denunciada como sustraída la noche anterior en calle Arbo y Blanco.

El procedimiento se realizó este martes por la mañana en Pasaje Duvivier al 2000, donde el personal del C.O.M. observó a cuatro jóvenes manipulando una motocicleta Zanella ZB 110. Al ser identificados, se constató que el rodado presentaba características coincidentes con una moto denunciada como robada el día de ayer.

Ante la situación, los agentes procedieron a la aprehensión de los implicados y al secuestro del vehículo. La comisaría jurisdiccional tomó intervención para continuar con las diligencias judiciales correspondientes.

