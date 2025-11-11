RESISTENCIA HURTÓ UNA BICI Y SALIÓ A PEDALEAR A LA SARMIENTO: TERMINÓ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El sospechoso también sustrajo una hidro-lavadora y un par de zapatillas.

Un hombre denunció que, por la noche, un desconocido saltó el muro, entró al patio de su casa en Fontana y se llevó una bicicleta, una hidro y un par de zapatillas. Tras la denuncia, agentes de la Comisaría Primera de Fontana comenzaron a investigar y atraparon al sospechoso mientras pedaleaba por la avenida Sarmiento, con las zapatillas puestas y la hidrolavadora bajo el brazo.

El hombre de 25 años fue demorado cerca de este mediodía en avenida Sarmiento al 1350, aproximadamente. Intentó escaparse al ver el patrullero, pero se lo impidieron. Finalmente, se abrió una causa por “supuesto hurto con escalamiento” y se devolvieron todos los bienes a su dueño.

Relacionado