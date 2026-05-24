FRACASAN LOS NUEVOS OPERATIVOS PARA LIBERAR RUTAS DE BOLIVIA: MANIFESTANTES PIDEN LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE
El mandatario Rodrigo Paz viene aplicando políticas de ajuste que desataron una fuerte oposición por parte de los sectores más postergados encabezados por campesinos aimaras y la COB.
El operativo militar y policial con que este sábado el gobierno boliviano intentó desbloquear una ruta troncal en la zona andina de Bolivia derivó en nuevos enfrentamientos violentos con los manifestantes que bloquean las principales carreteras de ese país en reclamo de mejoras en las condiciones de vida.
Desde que asumió, en noviembre del año pasado, el presidente Rodrigo Paz viene aplicando políticas de ajuste en las cuentas públicas: redujo en un 30% el gasto público y eliminó cuatro impuestos para “favorecer la inversión privada”: el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto sobre los juegos de azar y el impuesto a las promociones empresariales.
Al mismo tiempo eliminó los subsidios históricos a los combustibles, medida con la que busca aliviar el peso sobre las arcas estatales, pero al mismo tiempo impacta fuertemente en los ingresos de las mayorías bolivianas, lo que derivó en el inicio de las protestas en principio lideradas por la COB pero que ahora se han generalizado con piquetes que bloquean las rutas de acceso a las principales ciudades, como La Paz.
Ante ello, el gobierno llevó a cabo operativos para desalojar a los manifestantes, denominados “corredores humanitarios”, que vienen fracasando sistemáticamente. Este sábado, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien dirige una caravana formada por vehículos oficiales que van hacia la ciudad de Oruro, a 227 kilómetros de La Paz, reconoció que tras el avance del convoy los grupos de protesta volvieron a cortar la ruta como desde hace 18 días.
El ministro encabezó la caravana para llevar alimentos e insumos médicos a La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por las protestas, conformada por unos 150 vehículos oficiales, entre camiones, colectivos y tractores para limpiar la ruta sembrada de piedras, bloques de cemento, troncos y tierra.
En varios tramos, los manifestantes, sobre todo los campesinos aimaras, intentaron rechazar el avance del convoy haciendo detonar cargas de dinamita y lanzando piedras con hondas contra los vehículos, destrozando los vidrios de varios de ellos, según dieron cuenta todos los medios de comunicación bolivianos.
En tanto, y mientras los manifestantes piden también la renuncia del presidente Paz, se registraron también actos de vandalismo. Pasado el mediodía, quemaron un vehículo de transporte de pasajeros que estaba vacío; además, otro grupo saqueó las oficinas de la entidad estatal Vías Bolivia en las afueras de El Alto e incendió el edificio en la carretera.
Las protestas contra el gobierno y sus medidas de ajuste, con bloqueos de rutas que en los últimos días se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, son alentadas por campesinos aimaras del Altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales.