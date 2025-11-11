JEFATURA DE POLICIA AUTORIDADES RECIBIERON Y FELICITARON A PERSONAL QUE SECUESTRÓ DROGA DIAS ATRÁS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana el Jefe de Policía Comisario General ® Fernando Javier Romero y el Director Ejecutivo del CE.A.C Comisario General Cristian Antonio Durand, agasajaron a efectivos intervinientes.

Participaron del reconocimiento todo el personal superior y subalterno que realizaron las investigaciones y los procedimientos llevados a cabo en inmediaciones de la terminal como también asi en jurisdicción de Comisaria Quinta.

También acompañaron a su personal el Director General de Seguridad Metropolitana Comisario General Nelson Marcelo Alvarenga, el Director de Zona Metropolitana Comisario Mayor Marino Andrés Moreira, como asi también los jefes de Comisaria Decimocuarta Comisario Principal Martin Gómez Leiva y de Comisaria Quinta Capital Comisario Principal Isidoro Agustín Quaranta.

Cabe mencionar que el 6 de noviembre los efectivos de la Comisaria Decimocuarta secuestraron cerca de 9 kilos de cocaína y en simultaneo los policías de la Comisaria Quinta la totalidad de aproximadamente 3 kilos también de cocaína, lo cual arroja en total estimativamente 12 kilos del estupefaciente.

Este reconocimiento enaltece el labor llevado a cabo por los efectivos en esta lucha frontal contra el flagelo de la droga, bajo la línea del Ministerio de Seguridad y por expresas directiva del Gobernador Arquitecto Leandro Zdero, de combatirlo sin dar un paso atrás.

Asimismo el Jefe de Policía dirigió unas palabras al personal interviniente alentándolos a seguir trabajando en pos de la comunidad y el combate con el delito.

