LA FOTO LLENA DE AMOR DE FRANCO COLAPINTO Y MAIA REFICCO EN LOS BOXES DE MONTREAL
El piloto de Alpine, Franco Colapinto, y la actriz Maia Reficco protagonizaron un momento romántico en el Gran Premio de Canadá.
El amor entre Franco Colapinto y Maia Reficco volvió a captar todas las miradas durante el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. En la previa de la sprint, el piloto argentino y la actriz fueron vistos juntos en el paddock, y una imagen compartida por Alpine desató la polémica en redes sociales.
La artista había confirmado su relación con el corredor a fines de abril, en medio de la exhibición realizada en Buenos Aires. Desde entonces, se convirtió en una presencia constante en cada fecha del campeonato y Canadá no fue la excepción.
Maia Reficco: la artista que acompaña a Franco Colapinto
Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Estados Unidos, aunque tiene raíces argentinas y un fuerte vínculo con el país, donde incluso vivió parte de su infancia.
Su carrera artística comenzó a ganar notoriedad en 2017 gracias a Kally’s Mashup, la popular serie juvenil de Nickelodeon que la posicionó entre las figuras emergentes del entretenimiento latinoamericano. Con el paso del tiempo, logró expandir su trayectoria hacia producciones internacionales.
Formó parte de películas como Do Revenge y de la serie Pretty Little Liars: Original Sin, donde interpretó a Noa Olivar. Paralelamente, también desarrolló su faceta musical con canciones de estilo pop y R&B.
Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en el mundo teatral, ya que se convirtió en la primera argentina en protagonizar Hadestown, uno de los musicales más reconocidos de los últimos años.