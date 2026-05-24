La foto llena de amor de Franco Colapinto y Maia Reficco en los boxes de Montreal

Su carrera artística comenzó a ganar notoriedad en 2017 gracias a Kally’s Mashup, la popular serie juvenil de Nickelodeon que la posicionó entre las figuras emergentes del entretenimiento latinoamericano. Con el paso del tiempo, logró expandir su trayectoria hacia producciones internacionales.

Formó parte de películas como Do Revenge y de la serie Pretty Little Liars: Original Sin, donde interpretó a Noa Olivar. Paralelamente, también desarrolló su faceta musical con canciones de estilo pop y R&B.

Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en el mundo teatral, ya que se convirtió en la primera argentina en protagonizar Hadestown, uno de los musicales más reconocidos de los últimos años.