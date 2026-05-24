HUMILLACIÓN TOTAL | EE. UU. DESPLIEGA FUERZAS EN SU EMBAJADA DE VENEZUELA.

por Redaccion J 24 horas atrás
La Embajada de los Estados Unidos en Caracas informó que se encuentra ejecutando un «ejercicio de respuesta militar rápida» en el interior de sus instalaciones. Las imágenes de aeronaves Osprey aterrizando en la capital venezolana han generado sorpresa e impacto en toda la región.
Un dura humillacion le está enviando hoy Estados Unidos al régimen chavista. Un mensaje contundente. Esta operación forma parte del denominado «plan de tres fases» de la administración Trump para Venezuela, evidenciando que Washington mantiene la capacidad de operar militarmente en pleno corazón de Caracas cuando asi lo considere necesario.

