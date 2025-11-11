MESSI REITERÓ SU DESEO DE JUGAR EL MUNDIAL 2026, PERO ADVIRTIÓ: “NO QUIERO SER UNA CARGA”

Lionel Messi dio una entrevista exclusiva al diario Sport de Barcelona y lanzó una sorpresiva declaración de cara al Mundial 2026 con la Selección Argentina, con la que aclaró que no quiere sentirse una carga para el plantel. El capitán albiceleste reconoció que su deseo está intacto, aunque también puso el foco en su estado físico y en la exigencia que supone llegar en plenitud a una cita de esa magnitud.

“No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel. Un Mundial especial y más después de haberlo ganado”, indicó el rosarino. (Reuters)

Además, explicó que su preparación en Inter Miami es diferente a la de los jugadores que compiten en Europa, y que eso también influirá en su decisión. “Nuestra temporada es distinta. Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial. Hay que ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”, detalló.

Aun con prudencia, Messi dejó en claro que sigue ilusionado con la posibilidad de jugar otro Mundial: “Obviamente soy consciente de que es un Mundial y es especial, lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, finalizó.

En base a las declaraciones de la Pulga, la decisión se conocerá entre enero y febrero de 2026. Las fechas coinciden con la previa de la última fecha FIFA antes del Mundial, donde existe la posibilidad de que Argentina se mida con España en la Finalissima.

Por otro lado, Messi acaba de hacer pública la renovación de su contrato con el Inter Miami hasta 2028. La noticia ilusionó a los fanáticos de la Albiceleste pensando en el futuro de los campeones del mundo. El astro rosarino podría prolongar su carrera hasta los 41 años de edad, pero avisó que evaluará su estado físico día tras día.