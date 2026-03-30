RESISTENCIA  CAPTURAN DOS JÓVENES CON MARIHUANA Y SECUESTRAN MOTOCICLETAS

El procedimiento fue realizado por personal de la División Patrulla Preventiva durante un control en la vía pública.

Este lunes alrededor de las 14, efectivos que patrullaban la intersección de avenida Eva Perón y calle Ocampo aproximadamente, observaron a dos jóvenes que se desplazaban en motocicletas en actitud sospechosa. Además, uno de ellos presentaba un bulto visible entre sus prendas, lo que motivó la intervención.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente alcanzados e identificados. Durante el palpado preventivo, los agentes hallaron en su poder un envoltorio que contenía aproximadamente 5,2 gramos de cannabis sativa.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la sustancia y de las dos motocicletas en las que circulaban. En el lugar intervino personal del Departamento Drogas Peligrosas, que realizó las actuaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

Los sujetos quedaron a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias de rigor.

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